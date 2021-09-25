梁詠琪整陶瓷放鬆心情 王丹妮自揭拍《梅艷芳》壓力大匿酒店哭足兩日

梁詠琪(Gigi)與王丹妮(Louise)日前為一護膚品牌拍廣告，並分享自己的減壓方法。Gigi每日為工作、家庭奔波，要保持身心平衡，Gigi選擇為自己安排「me time」放鬆減壓︰「我會去做陶瓷。屋企有陶瓷室，一有時間就會入去放鬆自己，全情投入做好陶瓷作品。心態上，凡事亦儘量以輕鬆、感恩心情面對，不為閒事掛心。」

Louise由專業模特兒一躍成為電影《梅艷芳》女主角，她深信人生總是充滿奇蹟︰「如果說人生中出現過的奇蹟，第一次應該是模特兒世界比賽奪冠，而另一個更大的奇蹟，就是成為電影女主角。」回想剛收到通知被選中參演《梅艷芳》，Louise 甚感壓力，獨個兒悄悄飛到泰國，在酒店哭了整整兩日兩夜。拍攝期間亦遇到不同的問題與考驗，稍後還要到內地為電影宣傳兩個月，要身體肌膚零負擔，Louise 有她的一套辦法︰「我喜歡喝著養生茶或暖水，敷住面膜，再配一本適合當下心情的書籍，讓自己好好放鬆。