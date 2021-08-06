梁詠琪重新演繹《秋色》和《流金歲月》 延續說書人企劃以音樂聽電影

梁詠琪(Gigi)去年以「音樂說書人」身份推出專輯《Preludio》後，今年的全新專輯《Capítulo》則以音樂聽電影說故事。全新專輯以重新演繹楊采妮的《初戀》掀序幕，陪伴樂迷在「時間長廊」內回溯往昔的人、事、物，接著Gigi重新演繹陳慧嫻的《秋色》及葉倩文的《流金歲月》。為了道出歌曲中的故事和情感，配合今次説書人「聽電影」的概念。Gigi特意安排將這3首歌曲的MV組成一個貫穿整個故事的MV電影，同步發布，讓樂迷完整了解故事概念，更容易投入其中。

這次MV電影由Maggie Leung執導，故事由Gigi充當民宿主人，以過來人的眼光看5位年輕人相遇的故事，而5位參演的新生代演員包括《濁水漂流》的柯煒林、憑Dear Jane《哪裡只得我共你》MV獲封MV界男神的胡卓希(Jason)、《全民造星III》的麥詠楠(Buber)、《係咁先啦》的吳家忻和曾參演《三一如三》的馮海銳（Yoyo）。電影故事由三首歌牽引，娓娓道來一個觸動你心的故事，其中代表仲夏的《初戀》是愛情的啓蒙，《秋色》帶來「秋的温馨，秋的冷感」，到《流金歲月》的年頭，你我閱歷漸多，有所轉化後便會讀懂這一章，才真正品嚐到當中的情感。