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梅艷芳｜《全民造星》完賽後化身伙記拉紅線    阿Dee一句對白都問到篤
46 分前
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梅艷芳阿DeeERROR何啟華全民造星
梅艷芳｜《全民造星》完賽後化身伙記拉紅線    阿Dee一句對白都問到篤
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演伙記的阿Dee戲份不多，但他仍會認真演好每一場戲。

自傳式電影《梅艷芳》秉承梅艷芳遺願，起用年輕演員作傳承，除了飾演梅姐的王丹妮、演梅愛芳的廖子妤和演張國榮的劉俊謙，還選用不少新面孔客串，其中ERROR成員阿Dee(何啟華)便客串演傳菜伙記，他捲起衫袖，耳仔夾着原子筆，以一副80年代大排檔伙記的造型出場，負責招呼梅艷芳及梅愛芳，並為大排檔太子爺(阮德鏘飾)拉紅線，助他奪取梅愛芳的芳心。

阿Dee有戲拍就開心

阿Dee憶述逾兩年前接演角色的心情，原來當年他剛完成《全民造星》比賽，「當時很開心，與我現在的心態一樣，有得拍戲便開心，即使是一句對白我都不斷問導演，會否想我像當年代的人說話口吻，導演很好，讓我試做給他看，我憶起自己的演繹也有點搞笑。」他笑言相信導演找他亦是想找個抖氣位。

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阿Dee與王丹妮、廖子妤和阮德鏘(右至左)。
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阮德鏘拍戲時差點燒燶頭髮。

梅姐巨星氣場最深刻

談到對梅姐的印象及感覺，阿Dee坦言：「我對梅姐有印象，大概是我讀小學、中學的時候，雖然我不是梅姐的忠實粉絲，但我很喜歡她，因為我都好鍾意哥哥(張國榮)，他們兩個之間的故事，是非常吸引及浪漫，我對梅姐最有印象是她與張學友合唱的《相愛很難》，梅姐給我的印象是天生的巨星，有巨星的氣場。」

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阿Dee全情投入，不論對白多少仍會討論劇本。
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不論甚麼角色，阿Dee有戲演就開心。

梅艷芳｜《全民造星》完賽後化身伙記拉紅線  阿Dee一句對白都問到篤

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