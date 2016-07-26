梅艷芳｜古天樂拍到喊 林家棟難忘與梅姐合作

古天樂和林家棟昨日出席電影《梅艷芳》首映活動。古天樂表示，這部電影呈現了七、八十年代的香港，感覺很神奇，並指很多00後都不知道「荔園」、「先施」和「妙麗」這些地方，感慨香港變得很快，很多地方都已經拆遷。他又表示，未曾跟梅姐合作過，但父親每天都會播放梅姐的音樂。問到最難忘片中哪一場戲時，他稱是拍攝送王丹妮到紅館舞台的一幕，「明知佢係患重病都仲死撐，個感覺好難形容，睇返好多回憶，拍嗰陣已經喊。」

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家棟與梅姐合作既尷尬又奇怪

家棟憶述與梅姐曾合作電影《愛君如夢》，「我自細已經係佢嘅粉絲，同佢合作嗰陣好尷尬又奇怪，當時梅姐仲喺片場叫我講笑話，到依家仲記憶猶新。」他很欣賞梅姐的毅力和努力，是香港人的精神，值得大家借鑑。

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