梅艷芳｜古天樂演劉培基 大讚王丹妮演出神似

由新人王丹妮(Louise)主演的電影《梅艷芳》，早前公開首段預告片，坊間大讚這位新人飾演梅艷芳非常神似。日前，電影公司特別請來鄭裕玲，訪問片中兩位主角古天樂和Louise，席間就連古仔都大讚Louise的演出入木三分。

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古天樂被嚇親

古天樂在片中跟Louise有不少對手戲，對於這位新人，他表示：「第一眼見到佢嘅外貌，真心講句，好放心。喺拍攝過程中，見到佢好勤力，睇得出佢每一場戲事前都做足準備工夫。無論形態、說話語氣都好神似。」他又憶述一次拍攝時的趣事：「我拍攝嘅主要場景係一幢舊樓，記得一次cut機之後，燈光熄咗，正當我準備返休息室，行到樓梯轉角位嗰剎那，見到Louise嘅身影，當場個心即刻寒起來，嚇咗一跳，可想而知佢到底有幾神似！」

飾演良師益友為梅姐圓夢

梅艷芳曾有一個心願，就是嫁給舞台，而在電影中，古天樂飾演著名時裝設計師劉培基，一位幫助梅艷芳圓夢的良師益友：「我飾演劉培基，佢陪伴梅姐成長。梅姐當年舉行最後一個演唱會，搵劉培基完成佢嘅夢想——幫佢做一套婚紗嫁俾舞台，梅姐過往形象大膽、創新、前衛，造型都係劉培基為佢設計。」