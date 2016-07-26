梅艷芳｜王丹妮無法抽離角色 盼大家傳承梅姐精神

王丹妮和廖子妤等昨日出席她們主演的電影《梅艷芳》首映禮，二人在片中扮演梅艷芳和梅愛芳，對於該片獲得大家喜歡，她們為此高興，並呼籲觀眾記得帶定紙巾入場。

相關訪問：

王丹妮強調，為了拍攝《梅艷芳》，整個團隊付出了最大努力，「大家目標一致，係為咗愛同懷緬，大家返到去會重溫梅姐嘅作品，將佢嘅精神承傳落去。」她又提到拍畢電影後，一度未能抽離角色，於是學騎馬、素描、煮食和享受與家人的時光，才逐步找回自己。

問到工作機會有否增加，王丹妮表示未有時間了解，現時最重要是做好宣傳。提到老公羅孝勇大讚她的表現，並以她為榮，她笑說︰「多謝佢，佢比較怕醜，收埋冇同我講。」

相關新聞：