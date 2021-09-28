梅艷芳10月10日冥壽 黃子華林家棟梁家輝拍短片送上祝福

由王丹妮主演的電影《梅艷芳》，紀錄梅艷芳璀璨一生，10月10日正值梅姐生辰，電影公司在這特別日子結集了眾藝人好友及各地粉絲對她的思念，製作成一條短片，當中黃子華、林國斌及梁家輝等，為梅姐送上大家對她的思念及祝福。

曾與梅姐在電影中合作的黃子華說：「梅艷芳我們當然掛念你！」與梅姐更是知心好友的林國斌說：「希望你好好，將來我們都會見到面。」與梅艷芳合作無間的梁家輝說：「所有人都是這麼錫你，所有人都這麼愛你。」

鄧麗欣、林嘉欣、張繼聰、林家棟、鄭丹瑞、劉天蘭、黎瑞恩、王菀之、羅蘭、胡楓、關錦鵬、張達明、林漪娸、林明禎、廖安麗、連炎輝、蘇小姐（梅艷芳國際歌迷會會長）及江欣燕等，亦有在鏡頭前向梅姐留言。江欣燕說：「我覺得你在很短時間便做了我們十世人的事情。」

羅蘭亦表示對梅姐甚為掛念。另外，來自香港，中國，美國，台灣，新加坡，馬來西亞等世界各地粉絲亦在鏡頭前說出We Miss you, Anita，以表對梅艷芳思念。