楊明不小心駕駛案｜藝人醉駕多非監禁式懲罰 一TVB藝人出事後曾唔認數

無綫TVB藝人楊明（原名：林明樂）去年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，並承認「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項控罪，將於周四（11月4日）下午判刑。翻查近年紀錄，不少涉嫌醉駕的藝人都以非監禁式作為懲罰，並予停牌及接受社會服務令。

羅鈞滿醉駕形象差離巢TVB

前TVB藝人羅鈞滿於2016年被控在九龍太子道醉駕，酒精呼氣測試發現超標3倍。法庭索取過感化官及社會服務令報告後，判處他社會服務令100小時及停牌兩年，並須在停牌期最後3個月接受駕駛改進課程。

李璨琛：錯要認，打要企定

2018年李璨琛於年初五駕駛私家車經太子道東時被截查，吹波仔錄得58度超標2.5倍。事後，他亦承認一項「酒後駕駛」罪，被判罰120小時社會服務令及停牌12個月。李璨琛獲知判刑後在庭外稱：「錯要認，打要企定。」又說一定會配合法庭要求。

梁漢文吹波仔超標3.5倍

歌手梁漢文2018年駕駛平治房車返回半山時，於近花園道失控撞向鐵欄，雖然未有任何人受傷，但未能通過酒精呼氣測試錄得100度，超標3.5倍，他亦涉嫌「酒後駕駛」被捕。最後，梁漢文被法庭判罰160小時社會服務令、停牌2年及須參加駕駛改進課程，同時罰款1,500元。

郭子豪醉駕被捕唔認數

與港姐亞軍鄧卓殷拍拖的郭子豪，在2019年3月凌晨於尖沙咀被揭酒後駕駛被捕。當時郭子豪於酒精呼氣測試錄得約50度，超標逾一倍被捕，其後他一度否認自己涉嫌酒駕被捕，並強調身在家中：「唔係我，我依家喺屋企，成晚都冇揸過車喎。」不過很快他又改口指當時思緒混亂，會協助警方調查承擔責任，於TVB官方訪問中認錯。最後，最後郭子豪被判以90小時社會服務令、停牌12個月及需自費參與駕駛改進課程。

陳偉琪2019年醉駕停牌1年

曾於TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍太」陳偉琪（Vicky），於2019年10月駕駛一輛寶馬私家車與的士相撞，其酒精呼氣測試超標達79度，涉嫌酒後駕駛被捕。最後，她被控以一項「酒後駕駛」罪，她在庭上認罪，被判罰款5,000元及停牌12個月，並即時交出駕駛執照，以及停牌最後三個月前，要自費修讀駕駛改進課程，當時陳偉琪更公開於Instagram上認錯，並指自己會深切反省。

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