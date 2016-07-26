楊明保釋上訴 官斥咎由自取絕不姑息醉駕

楊明早前承認不小心駕駛，以及車窗玻璃透光不足兩罪，今日於東區裁判法院判刑。裁判官鄧少雄看過行車紀錄儀片段後，指片段與案情吻合，雖然案件未有酒精濃度數據，但被告智力正常，有駕駛執照，明顯有其他原因令他當時不能控制車輛，從被告的表現可見，毫無疑問駕駛時受到酒精影響。鄧官認為案情極為嚴重，今次無人受傷只屬僥倖，加上楊明曾於05年被判酒後駕駛罪成，但未有汲取教訓，仍容許自己嚴重醉酒，是咎由自取，自招惡果，強調法庭絕不姑息醉駕。

酌情減兩天刑期

鄧官認為「不小心駕駛」以一個月監禁為起點是合適，緩刑及社會服務令均不適合，考慮到辯方律師求情，當事人是家庭經濟支柱，每月需供養父母4萬元，自案件發生後失去工作及損失100萬元收入，決定判處監禁20日，但因為案情一波三折折騰了7個多月，故酌情再減2天，實際刑期為18天監禁、停牌2年及自費參與駕駛改進課程。另一控罪「車窗玻璃透光度不足」則判罰款三千元。辯方就刑期提出上訴，鄧官批准他以3萬元保釋，不得離開香港，須申報居住地方，一星期到警署報到3次。

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