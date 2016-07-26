楊明入獄隨時無得返中國發展 大陸網民︰係時候食軟飯

楊明不小心駕駛案今日判刑，裁判官考慮完辯方律師的陳詞及求情後，判楊明監禁18天、停牌2年及罰款3,000元，法庭批准他可以保釋上訴，莊思明閒訊後哭成淚人。

大陸網民對楊明一案亦頗為關注，當他們得知楊明須要坐監18日之後，留言說︰「這回要入雪櫃了，長點心吧，楊明！」、「娛樂圈唔使撈啦！係時候吃軟飯噶啦！」、「已非首次，希望無下次」、「自毀前程，太可惜了！」、「既然是公眾人物公然做違法的事，涼拌了」

隨時無得再拍劇

由於無綫近年十分重視大陸市場，早前有消息指無綫跟隨大陸演藝圈的政策，要求旗下藝人不能嫖娼、賭博、吸毒、分裂國家鼓吹港獨等行為，避免連累作品禁播招致損失。如今大陸會全面封殺失德藝人，換言之，楊明若然上訴失敗，他隨時喪失整個大陸市場，加上無綫的劇集現時大多與大陸聯合製作或在大陸播放，楊明日後要參與無綫劇集的機會亦有機會大大減少，避免連累作品不能上架。

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