楊明推翻認罪答辯 主控官認為清洪沒有給予錯誤法律意見

楊明(原名林明樂)今日再度上庭進行覆核聆訊，在女友莊思明陪同下今早抵達東區裁判法院。

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裁判官指辯方代表律師為經驗豐富的資深大律師清洪，當時他在庭上承認誘使被告認罪，法庭是否有足夠理由批准其推翻答辯。主控官萬德豪指清洪給予對方的法律意見是，認罪的話「有可能」不用坐監，然而「任何心智成熟嘅人都知無一定呢樣嘢」，而他給予的法律意見只是關於判刑而非控罪條文、內容等，法庭也不清楚清洪當時是否「實牙實齒」，或被告有沒有因為其說話而改變答辯，認為法庭容許被告更改認罪答辯，必須有非常確實證據。辯方資深大律師許紹鼎則引用案例，證明本港曾有案件推翻認罪答辯。

辯方：楊明非故意拒絕提供血液樣本作化驗

辯方又強調被告當時醉酒，警方在被告非清醒狀態抽取樣本是不合程序，而非故意拒絕提供血液樣本作化驗。裁判官認為按照辯方的說話，飲得愈醉便可以逃避責任，會與條例的定立原意背道而馳。

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