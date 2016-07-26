楊明推翻認罪答辯 清洪法律意見成爭拗點

楊明(原名：林明樂)去年8月駕駛平治房車，在山頂馬己仙峽道失事撞壆，被控不小心駕駛等罪，早前楊明只承認「不小心駕駛」，但當裁判官宣判楊明需要等候背景報告，他隨即要求撤回認罪決定，獲法庭批准推翻認罪。律政司不滿要求覆核，案件昨日就此開庭，裁判官鄧少雄聽畢控辯雙方論據後，將案押後至10月21日裁決，楊可繼續保釋候審。



控方：清洪意見只涉判決

楊明昨日由女友莊思明陪同上庭，抵達東區裁判法院。主控官萬德豪指，時任辯方律師清洪給予楊法律意見，若認罪的話「有可能」不用坐監，然而「任何心智成熟嘅人都知無一定呢樣嘢」，而他給予的法律意見，只是關於判刑而非控罪條文、內容等，法庭也不清楚清洪當時是否「實牙實齒」，或被告有沒有因為其說話而改變答辯，認為法庭容許被告更改認罪答辯，必須有非常確實證據。辯方資深大律師許紹鼎則引用案例，證明本港曾有案件推翻認罪答辯。



法官質疑 愈醉可避刑責

辯方又強調，被告當時醉酒，警方在被告非清醒狀態抽取樣本是不合程序，而非楊故意拒絕提供血液樣本作化驗。裁判官認為按照辯方的說法，飲得愈醉便可以逃避責任，會與條例的訂立原意背道而馳：「飲咗酒就唔應該揸車，大家都知依樣嘢，而且佢(楊明)已經有前科。」裁判官表示需時考慮案情，案件會在今年10月21日裁決。楊明離開法院時一面愁容，沒有停下受訪，莊則願意停下給傳媒拍照。