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楊明犯案纍纍 曾涉醉駕襲擊刑毀
25 分前
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楊明不小心駕駛案保釋酒後駕駛普通襲擊罪
楊明犯案纍纍 曾涉醉駕襲擊刑毀
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楊明入行以來，曾演12次警察，但正氣形象今次一舖盡毀。

楊明被控不小心駕駛等罪案件於今日宣判，裁判官判處監禁18日、停牌2年及罰款3,000元。楊明決定就刑期保釋上訴，不用即時入獄。

05年酒後駕駛被捕

翻查楊明過去紀錄，他曾先後涉及醉駕、襲擊及刑毀。2005年，他的座駕停在佐敦道中間行車線，並在車廂中熟睡，其後接受酒精測試證實超標，警方以涉嫌酒後駕駛將他拘捕，被判罰款7,000元及停牌1年。早年楊明接受傳媒訪問時，被提到當年醉駕一事，曾表示憎恨自己成日飲醉酒，從沒有憎恨將他拘捕的警察，因為他是犯了事才會被捕。

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楊明去年涉醉駕之後，他為警隊拍攝的招聘影片未幾便下架。

06年被控普通襲擊罪

06年，楊明到蘭桂坊消遣時，因被保安拒絕入場而用腳踢對方，被控普通襲擊罪，被判守行為一年。惟在守行為期間，他在07年再醉酒，於便利店以回鄉證當八達通付款，兩度失敗後發火，將八達通機擲出店外，並打爛店內一個廣告箱，造成二萬多元財物損失，最後被判150小時社會服務令，賠償3,880元，以及付堂費2,000元。

無綫一直給予楊明機會，近年更力捧他上位。儘管他日後上訴得直，無須入獄，然而已形象盡毀。

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楊明表示未憎恨過將他拘捕的警察，只是憎恨自己飲醉酒。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/楊明犯案纍纍-曾涉醉駕襲擊刑毀-291639
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