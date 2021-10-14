楊潮凱首次執導電影獲好評︰追了六年的夢要向大家呈現

楊潮凱與吳詠珊共同執導的電影《喜歡妳是妳》，成為《香港亞洲電影節2021》隆重呈獻環節其中一部作品。昨日電影於「第18屆香港亞洲電影節HKAFF」舉行首映禮，獲不少圈中好友支持，他亦十分重視大家對此劇的意見，在IG限時動態轉載了不少觀眾的帖文，並在每一個帖文留言多謝。

此劇於18年拍攝，等足3年終於可以上映，早前的優先場更反應熱烈，獲得不少好評，楊潮凱的心情當然激動。他在網上直言心情仍未能梳理好，悲喜交集，狀態更有點恍惚，並謂︰「一個追了六年的夢終於要向大家呈現喇！」

他發文多謝大家的支持，並希望大家喜歡這部作品。他說︰「縱使這部電影我已看了上千次，但原來在大銀幕跟觀眾一起觀看的感覺真的很不同，跟觀眾一起經歷這九十多分鐘的光映，一同歡笑一同流淚，感覺十分夢幻。電影從來都是一個團隊努力的成果，沒有任何一個都不行，感謝我們的台前幕後的每一位兄弟姊妹，Love you all!希望你們會proud of 曾經參與這部作品。」