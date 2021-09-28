櫻井翔婚後首度現身 婚訊嚇壞拍檔

日本尊尼事務所組合「嵐」兩位成員櫻井翔與相葉雅紀，上月28日分別宣布與圈外人結婚，消息震驚日本藝能界。櫻井昨晚婚後首度亮相，主持NTV台新聞節目《news zero》，其主播拍檔有働由美子先恭喜他新婚，之後說：「點解唔早講(結婚)，嚇我一跳。」櫻井不好意思地回答：「我好想預早同你哋講，但又感覺強迫你哋保守秘密，最後決定不說了。」

相關新聞：

明白粉絲不好受

有働再問櫻井的新婚生活是否穩定下來，櫻井表示：「我心情仲好緊張，但收到好多公司、朋友及粉絲祝福，感覺好溫暖，十分多謝大家。」櫻井又說，明白有粉絲難以接受自己結婚，唯有做好未來的工作來報答他們。「我第16年做新聞節目主持了，未來希望接觸更多不同界別人士，增加自己的知識。」櫻井翔父親櫻井俊是前郵政總務大臣，在政界擁有一定地位，外界預測櫻井翔未來會向政界發展。

更多娛樂新聞：