欣宜挑戰攀石飛索 賀個人YouTube破10萬訂閱用戶

鄭欣宜去年開始努力經營個人YouTube頻道，她曾揚言只要突破10萬訂閱用戶，便會做一件「大事」。此外，Joyce亦呼籲fans一起行善，為麥當勞叔叔之家籌款，更會在當中揀選兩名幸運的善長人翁，與她一起參與「Let’s Get Moist with Joyce十萬訂閱大挑戰」，兌現「找數」承諾。

原本希望籌集10萬善款的欣宜，估不到fans反應相當熱烈，現已籌得接近22萬善款，同時也令她決定提高「找數」難度，她說：「其實本身諗過不如去挑戰食碗辣麵就算啦，但我又想叫人捐款，加上10萬訂閱我覺得係一件大事，同埋過去嗰兩年，因為疫情嘅關係大家都面對好多嘅困難，我覺得開咗YouTube之後，反而得到好多愛，工作上面都幾順利，所以係時候要俾番一啲嘢大家，所以今日我決定挑戰兩件『大事』，就係攀石同飛索。」

欣宜一度縮沙唔聽指令

欣宜出發當日天氣不穩，令她一度擔心︰「因為玩攀石同飛索，落雨會好危險，所以一直好擔心，但我去完髮型屋紮辮，出發去石澳，就見到忽然陽光普照，原來雨過真係會天晴㗎！」與兩名善長fans會合後，欣宜首個任務是挑戰攀石，只在十六歲時玩過一次攀石的她，在教練從旁指導下，於垂直的懸崖上一步一步攀上十多米高崖頂，更要在終點位置攞一個任務袋。

畏高的她不斷尖叫再尖叫，亦想過「縮沙」不玩，甚至多次不信任教練的指示。她說︰「我發現我最差嘅地方係唔信人，呢個係我一個好大嘅問題，攀石期間我唔信條繩、唔信教練，經過今次，我學識放手去信任身邊人，因為好多事情，一個人係搞唔掂。」

欣宜攬住獎牌玩飛索

接著，欣宜再去挑戰飛索，她打開在攀石時取下的任務袋，原來袋內放有YouTube授予擁10萬訂閱帳戶的白銀創作者獎牌。她感恩說：「我估唔到有呢一日，本身係一個小小嘅興趣諗住疫情期間冇咩搞搵啲嘢搞，因為你哋成日睇我嘅片、留言俾我、訂閱我channel，多謝你哋令我每一次拍片都會好大膽去嘗試啲唔同嘅嘢，如果唔係開咗channel嘅話，我係一定唔會玩攀石、飛索，多謝你哋，我會繼續繼續加油！」

語畢，欣宜手持獎牌，在兩座懸崖間玩飛索，腳下面就是深不見底的大海，旁邊的工作人員不斷提她不要將獎牌丟落海，只見欣宜一直咬緊牙關、用力捉實獎牌玩飛索，最終成功挑戰兩大不可能的任務。

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