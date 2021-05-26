歐錦棠宣布停辦劇道場 《十誡》《訣別》成道別作

歐錦棠於2010年與太太萬斯敏創立劇團「劇道場」，昨日他在網上宣布停辦「劇道場」，而快將公演的《十誡》和《訣別》是「劇道場」的道別演出。

去年是「劇道場」成立10周年，歐錦棠說道︰「一個十歲的劇團應該是滿有活力且不斷茁壯成長，沒想到一切的理所當然，隨著外在環境急速轉變而產生不一樣的結果。」他指《十誡》原是「劇道場」十週年的重頭鉅獻作品，因應疫情延至今年八月，現在緊接《訣別》，他們將以這兩個製作向大家道別︰「用戲劇訴說我們暫別的原由，相信是最好的表達！」

他又提到票房所餘座位已不多，儘管近日康文署放寬劇院入座人數限制，劇團也無法受惠，及後經與署方調解，《十誡》每場亦只能上限加多十數個座位，而《訣別》更加無可加。歐錦棠最後在網上說道︰「現在誠邀各位支持者出席觀賞這兩部精心炮製的舞台作品，與我們好好道別，祝願珍重！」他回覆網民留言，甚為感慨說︰「相信10年以來，我團成功帶領不少觀眾進入劇場。無奈要別離了。第一套製作就是《再見別離時》，一切自有主意。」