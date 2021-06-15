死因有可疑｜新場景曝光 周柏豪鄭融加入戰團

無綫燒腦綜藝節目《死因有可疑》今晚將會揭曉「校園幽靈殺人事件」真兇，並會播出第二個單元「大時代殺人事件」，演出除了方力申、游嘉欣、郭子豪及張秀文外，還有周柏豪及鄭融。鄭融雖然鮮有綜藝經驗，但卻非常搶戲，飾演情婦的她除了以超浮誇演技帶出喜感，更成為「爆肚金句王」，並經常「突破盲點」找到疑點，炒熱氣氛。

據知第二個單元人物關係與案情更為錯綜複雜，為了配合劇情，劇組還刻意搭建了一所「圓形屋」，導演Marcus謂：「因為個劇情需要間屋係咁嘅形狀，喺外面好難搵到，所以就索性搭出嚟。」

提到參與的藝人對場景、角色並不熟悉而遭人詬病，方力申受訪時逐一解畫：「大家係特登跳出個角色嚟拍，因為想多啲綜藝感同埋想觀眾覺得真係同我哋一齊玩緊遊戲。其實個拍攝係好認真，淨係道具都超過200件，好多係人手做，我好欣賞佢哋咁認真。同埋我哋每個人收到嘅劇本都只有兩頁，得劇情簡介同角色設定，好多對白都係睇吓搜證搜到乜再臨場爆肚，導演係想我哋連自己角色嘅細節都唔清楚，佢覺得咁樣刺激啲。」首集個案於翡翠台播映完畢後，該個單元的完整版本將會放上網讓觀眾重溫，務求大家看得更過癮及一氣呵成。