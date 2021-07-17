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殺出個黃昏｜林雪大談愛情觀 與顏子菲玉帛相見
5 小時前
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殺出個黃昏林雪謝賢顏子菲
殺出個黃昏｜林雪大談愛情觀 與顏子菲玉帛相見
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林雪跟顏子菲的感情線令觀眾笑聲四起。

由林家棟監製及編劇，謝賢(四哥)、馮寶寶、林雪等主演的《殺出個黃昏》衝破300萬票房成績，入座率持續攀升故事講述田立秋（謝賢飾）、蔡鳳（馮寶寶飾）、葉一叢（林雪飾）於60年代曾是讓人聞風喪膽的殺手組織，無奈時代蛻變，三人只好脫下戰衣，重歸平凡生活。步入黃昏之年，被社會標籤為負資產，主題圍繞四哥周旋於馮寶寶、林雪兩個摯友之間，三人尋找存在價值。

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林雪在戲中對顏子菲死林雪在戲中對顏子菲死心塌地。

主角之一林雪於片場到宣傳一直表現輕鬆，激罕上演愛情戲碼的他亦沾沾自喜：「我都係嚟跟四哥同Bobo姐學嘢，不過今次好難得我有條感情線，希望俾觀眾睇吓咩叫大叔的浪漫。」雪哥今次演出帶來一致好評，與顏子菲的一條感情線更令觀眾笑聲四起，印象深刻，而今日電影公司發佈的製作特輯中，雪哥更大歎遇上人生中最大敵人：「人生最大嘅敵人，就係孤獨。一孤獨就會做錯好X多野！」他更借機觀眾要從容面對：「千祈唔好孤獨，做人如果可以面對孤獨，然後戰勝孤獨嘅話，呢個X樣一定係天主嚟嘅。冇人做得到㗎！」

一向搞鬼的雪哥更大爆今次於《殺》片中角色仿如度身訂造：「我平時生活嘅角色同戲中嘅角色一樣，但係仲慘過佢，個角色至少有架車揸下。現實生活我連車牌都冇。」他更首度分享愛情觀，原來他仍有一夥求愛的心：「我覺得呢個世界上，愛係最偉大嘅，無論係咩愛，只要你愛，就會令你得到心靈上嘅滿足。我因為愛，唔見過好多野。你得到心靈上嘅安慰嘅話，物質上就由佢啦，好多野都買唔返，唔好臨老先後悔，做人一定要殺出個黃昏！」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/殺出個黃昏｜林雪大談愛情觀-與顏子菲玉帛相見-278046
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