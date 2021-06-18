殺出個黃昏｜謝賢現身滿場飛 自認後生過年青人

修哥早前開騷未見謝賢(四哥)現身，但昨日他在監製林家棟、導演高子彬陪同下，到戲院為其主演的《殺出個黃昏》謝票。對於今次處男謝票，四哥表示掌聲是屬於大家的，他興奮表示：「好多影迷由細睇到我大，睇到我今時今日，多謝佢哋嘅擁抱。」

四哥稱與跟很多新生代演員合作零代溝，笑言：「我仲後生過佢哋，真係㗎！我做啲嘢佢地唔敢做㗎，有時講笑呀，講嘢失禮啲，佢哋唔敢㗎你知唔知？佢哋見到我好似一個老師咁，所以我真係好錫佢哋㗎。」他更大爆是次拍攝未有教新演員演戲，綜合他多年演出的經驗，四哥認為演技是發自內心。

談到今次演出為「孫女」鍾雪瑩既出拳頭又出眼淚，令觀眾大受感動，問到可有信心問鼎來年金像獎？四哥謙虛回答：「我都希望，睇吓點樣動啲腦筋攞個獎返嚟！」四哥指最意想不到電影在拍竣年半後，終於在大銀幕上映，更笑說「仲以為家棟飛起咗我，算佢啦！」他更大讚導演高子彬非常細心認真，而每位演員跟他一樣都落力有火。

而導演高子彬則表示第一次見四哥，已經被四哥氣場所震懾，更笑說：「以前我走漏眼，應該早啲搵佢幫手，原來四哥啲戲好有感染力。」家棟則表示：「我相信觀眾入場睇戲都無諗過四哥會出現，其實係四哥自己提出，不如去戲院同觀眾一齊慶祝父親節！導演聽到都即刻同屋企人請假，我當然開心奉陪啦！」