每集賺1,100萬｜星爵基斯封最賺錢視星

新冠肺炎疫情重創荷李活影業，串流頻道成最大得益者，Netflix、HBO等高薪利誘影壇巨星拍攝劇集。網站Variety公布最高薪酬電視明星排名榜，超英片《銀河守護隊》(The Guardians og the Galaxy)飾演「星爵」的基斯柏特(Chris Pratt)，為亞馬遜Prime頻道拍攝政治驚悚劇《The Terminal List》，每集薪酬140萬美元(約1,100萬港元)，成為全球最高薪視星。排名第2位是奧斯卡影帝謝夫布烈治(Jeff Bridges)，他接拍明年上架的Hulu頻道劇《The Old Man》，每集薪酬100萬美元(約780萬港元)。人氣劇《絕命毒師》(Breaking Bad)男星Bryan Cranston，以每集75萬美元(約585萬港元)拍攝SHOWTIME頻道劇集《Your Honor》排名第3位。

傳羅拔最高劇酬

排名第4位是人氣劇《色慾都市》(Sex and the City)的3位女主角Sarah Jessica Parker、Cynthia Nixon及Kristin Davis，3人的每集劇酬也是65-75萬美元。另外，有傳Iron Man羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)為HBO Max拍攝越戰劇《The Sympathizer》，每集賺取200萬美元(約1,560萬港元)劇酬，美媒未確定是否屬實，所以羅拔未能登上最高劇酬視星No.1。