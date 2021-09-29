毒魔2｜影迷劇透彩蛋 預計票房急升

由Sony Pictures與Marvel合作的反英雄片《毒魔：血戰大屠殺》(Venom：Let There Be Carnage)，北美於10月1日上映，大批外國影迷已在社交網劇透表示興奮，原因是片尾彩蛋有大家期待已久的角色現身。網站Variety報道，Sony Pictures原本預計《毒魔2》在周五、六的北美票房收5,000萬美元，但經過影迷劇透後，令觀眾更加想提早入場，業界預計《毒魔2》周末北美票房最高可達8,000萬美元。

**注意，以下內容含劇透**

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從網民將《毒魔2》彩蛋片段上載到YouTube所見，湯哈迪(Tom Hardy)飾演的Eddie Brock與毒魔正睇電視，屋內突然產生變化，就如奇異博士運用平行時空一樣，Eddie去到另一世界，電視出現湯姆賀倫(Tom Holland)穿上蜘蛛俠戰衣的畫面，毒魔即時興奮得用舌舔電視熒幕。這一幕已說明毒魔有機會在即將上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》出現。

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