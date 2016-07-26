水著考有Feel｜保錡苦練「閃電七連鞭」 肥仔讚姜濤好功夫

由小儀、呂爵安(Edan)和黃奕晨(Dixon)主持的ViuTV夏日特備節目《水著考有Feel》，昨日(27日)在水上樂園進行錄影，請來ERROR全團與MIRROR四子對戰，大玩5個以五感為主題的遊戲。

為了迎戰MIRROR，保錡苦練絕招，他認真地表示，已看過《七救星》節目中學習七師傅的「七連閃電鞭」，更即場示範，令3位兄弟看得拍案叫絕！

當被問到對戰MIRROR的策略時，ERROR表示會採取閃避策略，193(郭嘉駿)指出，「我們專避Alton，因為他太大隻，之前拍《考有Feel》時，他真係會弄傷人，只有肥仔(梁業)可以跟他鬥。」肥仔聞言即表示，「我要用重量去戰略勝他。」阿Dee補充說：「我用速度去逃避他！」並自稱遭MIRROR欺凌。」

阿Dee在《考有Feel》曾與姜濤打得難解難分，他指早前姜濤已向他認輸，「佢話唔夠我打，又話我太靚仔有型，俾晒啲job我做。」接著，他又爆出姜濤的新花名「臘腸」，阿Dee解說，「臘腸需要『曬』，入面的料好豐富，需要時間去累積⋯⋯」

肥仔與姜濤合唱的單曲《特務肥姜》於今日推出，歌名雖以《全民造星》時兩人表演的項目命名，他表示偏向西部牛仔的感覺，是廣東歌少見的曲風，「今次MV動用較少舞蹈員(對比《Lady Killa》)，但MV會有武打元素，原來姜濤打起來的功夫不錯。」他透露今年會再推出個人單曲，而ERROR亦正籌備全新的團歌，初步已擬定曲風與內容，現正物色合適的監製，404們要拭目以待了。