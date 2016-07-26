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水著考有Feel｜Edan嗌到全員崩潰 肥仔玩到似遇溺兼嚇到喊
2 小時前
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水著考有FeelEdan呂爵安肥仔梁業MIRRORERROR
水著考有Feel｜Edan嗌到全員崩潰 肥仔玩到似遇溺兼嚇到喊
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MIRROR與ERROR以長䄂「水著」對戰。(截圖)

由小儀、呂爵安(Edan)和黃奕晨(Dixon)主持的ViuTV遊戲節目《考有Feel》在炎夏移師水上樂園大作戰，昨晚播出的《水著考有Feel》有MIRROR的Lokman(楊樂文)、Anson Kong(江𤒹生)、Frankie(陳瑞輝)和Alton(王智德)，對戰ERROR的肥仔(梁業)、何啟華(阿Dee)、郭嘉駿(193)和保錡，八人雖然全部長䄂衫「水著」上陣，但濕身後的MIRROR四子肌肉線條若隱若現仍教鏡粉尖叫，肥仔露出招牌大肚腩亦非常搶Fo。

 

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肥仔被爆身高158cm，不斷跣落浮床似遇溺。(截圖)
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Edan繼續發揮老鼠屎本色。(截圖)
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Edan嗌到失控，連要做的任務都忘記。(截圖)

ERROR延續茅躉精神，奇招盡出，但在水上混戰大多不敵四位「肌肉擔當」的MIRROR成員。在首個遊戲中，兩隊的隊長肥仔與Lokman要對戰，肥仔被193爆身高只有158cm，無法站於深水區，最慘是他費盡力氣爬上浮床，瞬間又「陸沉」跣落水，跌跌爬爬狀似「遇溺」，非常搞笑。肥仔非常搏命，193則繼續自認垃圾非常錫身，幾乎所有刺激的水上遊戲都不玩。

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肥仔似乎驚到眼濕濕。(截圖)
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Edan驚到面容扭曲，閉著眼仍頂硬上。(截圖)

《MIRROR GO》的「老鼠屎」本色，在玩「急流漩渦」時全程驚呼，連要向兩隊隊員說的字詞都忘記八成，嗌到全員崩潰。不過，值得一讚是Edan即使驚到面容扭曲仍勇於出戰，他與肥仔被推舉挑戰全個樂園最刺激的垂直滑梯，Edan全程閉目但起碼是玩了一轉。較出乎意料是頂硬上的肥仔，一度想做逃兵，甚至驚到眼濕濕，但最終仍堅持完成任務後，滑到落到底時更露出白滑腩肉，被取笑為「深水炸彈」。

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/水著考有feel｜edan嗌到全員崩潰-肥仔遇溺兼嚇到喊-284350
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