水著考有Feel｜Edan嗌到全員崩潰 肥仔玩到似遇溺兼嚇到喊

由小儀、呂爵安(Edan)和黃奕晨(Dixon)主持的ViuTV遊戲節目《考有Feel》在炎夏移師水上樂園大作戰，昨晚播出的《水著考有Feel》有MIRROR的Lokman(楊樂文)、Anson Kong(江𤒹生)、Frankie(陳瑞輝)和Alton(王智德)，對戰ERROR的肥仔(梁業)、何啟華(阿Dee)、郭嘉駿(193)和保錡，八人雖然全部長䄂衫「水著」上陣，但濕身後的MIRROR四子肌肉線條若隱若現仍教鏡粉尖叫，肥仔露出招牌大肚腩亦非常搶Fo。

ERROR延續茅躉精神，奇招盡出，但在水上混戰大多不敵四位「肌肉擔當」的MIRROR成員。在首個遊戲中，兩隊的隊長肥仔與Lokman要對戰，肥仔被193爆身高只有158cm，無法站於深水區，最慘是他費盡力氣爬上浮床，瞬間又「陸沉」跣落水，跌跌爬爬狀似「遇溺」，非常搞笑。肥仔非常搏命，193則繼續自認垃圾非常錫身，幾乎所有刺激的水上遊戲都不玩。

《MIRROR GO》的「老鼠屎」本色，在玩「急流漩渦」時全程驚呼，連要向兩隊隊員說的字詞都忘記八成，嗌到全員崩潰。不過，值得一讚是Edan即使驚到面容扭曲仍勇於出戰，他與肥仔被推舉挑戰全個樂園最刺激的垂直滑梯，Edan全程閉目但起碼是玩了一轉。較出乎意料是頂硬上的肥仔，一度想做逃兵，甚至驚到眼濕濕，但最終仍堅持完成任務後，滑到落到底時更露出白滑腩肉，被取笑為「深水炸彈」。