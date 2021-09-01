水行俠新戰衣勁似蝙蝠俠

荷李活名導溫子仁執導的超英片《水行俠》(Aquaman)，不但為DC一吐烏氣，更捧紅片中男、女主角積遜莫瑪(Jason Momoa)和安芭赫德(Amber Heard)。《水行俠》續集(Aquaman and the Lost Kingdom)繼續由溫子仁執導，他今日在IG公開水行俠兩款戰衣，除了2018年第一集的金魚鱗款式之外，還有一款全新黑色的。

新戰衣源自動物偽裝

這款全新的黑色戰衣，肌肉外型與積遜莫瑪可謂絕配，但驟眼看有點似由班艾弗力(Ben Affleck)飾演的蝙蝠俠的戰衣。溫子仁表示，肌肉戰衣稱為「隱形服」，靈感源自深海魚類的偽裝能力。編劇David Leslie Johnson補充，新戰衣參照了80年代水行俠曾穿過的藍色西裝。

《Aquaman and the Lost Kingdom》今年7月開始在英國拍攝，預計明年12月16日上映。積遜表示，希望續集可打破首集的10億美元票房紀錄。

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