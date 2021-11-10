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《水行俠》積遜+《銀河守護隊》戴夫演警匪片
1 小時前
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《水行俠》積遜+《銀河守護隊》戴夫演警匪片
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積遜與戴夫都有份演出超英片。

DC超英片《水行俠》(Aquaman)男星積遜莫瑪(Jason Momoa)，將夥拍Marvel超英片《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)男星戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)合演警匪搞笑片。網站Deadline報道，積遜與戴夫在片中飾演一對兄弟，兩人同屬警員，追查一宗超級武器的交易，戴夫昨日於IG確認消息，留言「好開心同老友積遜合作」。

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兩人亦有參演《沙丘瀚戰》。

《沙丘瀚戰》續集後開拍

積遜與戴夫同樣有份演出史詩式科幻片《沙丘瀚戰》(Dune)，兩人透露演出《沙》片時已構思合演新片。這齣警匪片要等到2023年才開拍，原因是積遜要趕拍《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)，戴夫明年則會開拍《銀河守護隊3》，加上兩人同是《沙丘瀚戰》續集的演員，令這部警匪新片要延遲開拍。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/水行俠積遜銀河守護隊戴夫演警匪片-292895
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