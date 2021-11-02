永恆族彩蛋｜永恆族 變異族 天神族悉數登場 進一步擴闊Marvel電影宇宙

Marvel電影宇宙第4階段大作《永恆族》終於上映，這套由奧斯卡最佳導演趙婷執導的電影，雲集陳靜、理察麥登、安祖蓮娜祖莉、馬東石、莎瑪希恩、傑夏寧頓及卡苗蘭哲尼等多位影星演出，縱然早前在美國舉行首映禮後，於爛番茄錄得頗低評分，但作為Marvel fans相信也不會因此而拒絕入場。而且更重要的是，Marvel電影的彩蛋，每每都是下一部作品的引子，或是新角色介紹，試問又怎可以錯過？

~~以下劇透，諗清楚先好睇~~

永恆族彩蛋｜永恆族 變異族 天神族的關係

在漫畫中，永恆族是由天神族挑選地球生物進行改造，然而電影版卻稍作改動：永恆族是由天神族所創造，7,000年前被派到地球剷除變異族，保護人類。隨著永恆族到來，人類文明才開始有所進步。及後變異族幾乎絕跡，各永恆族人隱姓埋名分散各地，過著普通人的生活。

天神族表面上似乎是宇宙的正義族群，特意創造永恆族來地球保衛人類，然而實際上剛好相反。天神族之所以派遣永恆族到地球，是為了令人口增加，文明進步，藉此餵飼早就埋在地球核心的天神族下一代。當「天神族BB」出世，地球就會遭到毀滅。之後永恆族就會被徹底洗去記憶，前往另一個星球執行下一個任務。至於變異族，其實亦是由天神族所創造，本來是執行永恆族的工作(提供適合天神族BB出世的環境)，但變異族後來拒絕再受天神族控制，於是天神族就派出永恆族將其剷除。

永恆族彩蛋｜Thanos彈手指 永恆族去哪兒？

觀影前，不少觀眾都會問，既然永恆族如此這般厲害，Thanos侵略地球時，為何他們未有反抗？《永恆族》對此的處理手法，與早前上映的《尚氣與十環幫傳奇》差不多，同樣是兩、三句對白就簡單交待了。話說永恆族在巴比倫王國時期，幾乎將變異族滅族，當時對人類文明發展的任務亦已算完成，於是靜待天神族的命令，準備回家。就算Thanos來襲，但因為變異族未有介入，所以一於懶理。

永恆族彩蛋｜Thanos弟弟Starfox現身

關於《永恆族》的片尾彩蛋，其實早在上月於洛杉磯舉行的首映禮中，導演趙婷已透露片尾有兩個彩蛋出現，「別只留下看第一個彩蛋就離開，因為還有第二個，兩個片段同樣重要，會帶給大家極大驚喜。」首映禮後，更有記者在網上劇透，聲稱大反派Thanos的弟弟Starfox將會在彩蛋中出現，而且更是由組合One Direction成員Harry Styles飾演。及後，相關劇透文章發表後不久便被刪除，卻反而令fans更認定其真實性。

事實上，由Harry Styles飾演的Starfox，在片尾彩蛋出現的傳聞，的確屬實(不知Thanos似爸爸還是媽媽呢？)。

永恆族彩蛋｜Black Knight將在Marvel電影宇宙出現

奧斯卡影帝羅素高爾早前接受澳洲傳媒訪問時承認，將會參演Marvel電影，在《雷神》第四集中飾演希臘神話人物宙斯。故此有傳聞指宙斯將會在《永恆族》的另一個片尾彩蛋中出現，甚至聲稱是為《雷神》第四集鋪路。

錯！《永恆族》片尾，Dane向女友Sersi透露：「我的家族有點複雜……」正當他想詳細解釋，Sersi卻被天神族的Arishem帶走。而第二個彩蛋，正是進一步揭露Dane的身份：Black Knight的後裔。在漫畫中，Black Knight早在亞瑟王時代出現，擁有高強劍術，卻沒有任何超能力。

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