永恆族｜安祖蓮娜女兒再著媽媽舊衫

Marvel宇宙第4階段大作《永恆族》(Eternals)即將上映，一眾演員近來飛到各地進行宣傳工作，繼洛杉磯、羅馬後，今日現身倫敦首映禮。一向打扮得完美無暇的安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)，於羅馬的兩截駁髮「失手」後，今次以一身Valentino高訂服行紅地氈，同時沒有駁髮失手，順利成為全場焦點，加上子女團造勢，風頭盡蓋一眾演員。

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囡囡穿Dior舊衫

安祖蓮娜養女Zahara早前在《永恆族》洛杉磯首映中，穿上由媽媽於2014年著過的奧斯卡頒獎禮的Elie Saab高訂服改細版，惹來傳媒大群報道，今次就由15歲囡囡Shiloh穿上媽媽的Dior舊衫亮相。這件Dior服是安祖蓮娜在2019年宣傳《黑魔后2》(Maleficent：Mistress of Evil)的服飾，當然又是改細給Shiloh穿著。美媒報道，安祖蓮娜連續兩次給囡囡穿舊衫，因為她是聯合國難民大使，不想予人奢華感覺，以配合大使身份。

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