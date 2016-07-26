永恆族｜安祖蓮娜戴Chin Cuff出席首映

由奧斯卡最佳導演趙婷執導，安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、理察麥登(Richard Madden)、Salma Hayek、馬東石等主演的Marvel宇宙第4階段作品《永恆族》(Eternals)，今日於洛杉磯舉行全球首映。光星熠熠的現場，最矚目絕對是安祖蓮娜，她帶同5位子女出席之餘，身上穿著Balmain禮服，配戴Tiffany & Co.古董首飾，再加金色Chin Cuff，散發古典美態。另一話題是其16歲女兒Zahara，她穿上媽媽安祖蓮娜於2014年出席奧斯卡頒獎禮的Elie Saab Couture高訂服。安祖蓮娜表示：「我子女今晚穿得好復古，尤其是我那條在奧斯卡穿過的裙。」

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陳靜華麗登場

全數演員出席的《永恆族》首映中，除了安祖蓮娜，華裔演員陳靜也是全場焦點。38歲的她身穿LV白色羽毛禮服，絕對是美豔加華麗，外媒形容陳靜是現場最美麗女士，風頭蓋過安祖蓮娜。奧斯卡導演趙婷一貫樸素打扮，Marvel老闆Kevin Feige大讚趙婷才華洋溢，終於等到與她合作。

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