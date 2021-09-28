永恆族｜安祖蓮娜打異獸 集結救人類

Marvel繼續有大作，由奧斯卡最佳導演趙婷執導，安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、理察麥登(Richard Madden)、莎瑪希恩(Salma Hayek)等主演的《永恆族》(Eternals)，將於下月開畫。今日釋出最新預告，首演超英片的安祖蓮娜在片中飾演永恆族戰士Thena，可吸取宇宙能量造出任何武器，預告片中她以金色弓箭力敵異獸，理察飾演的Ikaris以眼睛發射激光作武器，馬東石飾演的Gilgamesh可用雙拳擊退巨獸。

《終局之戰》後展開

永恆族故事由《復仇者聯盟：終局之戰》後展開，隱藏地球7,000年的永恆族本可阻止魁隆毀滅地球，但當時被族中王者阻止，除非有變異族出現。Marvel近日釋出故事大綱，永恆族開始時怎樣運作，之後各戰士分散到地球各地，隱藏在人類生活中，直至變異族出現，戰士再次集結出動對抗。

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