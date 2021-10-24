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永恆族｜美影評：最優美的Marvel電影
1 小時前
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永恆族｜美影評：最優美的Marvel電影
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安祖蓮娜首演超英片，新鮮感滿分。

Marvel宇宙第4階段大作《永恆族》(Eternals)，將於11月3日上映，這齣由安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、理察麥登(Richard Madden)、陳靜(Gemma Chan)及馬東石等主演的超英片，未上映注目度已超越《黑寡婦》和《尚氣與十環幫傳奇》。著名網站爛番茄給予《永恆族》新鮮度71%，雖稱不上大獲好評，但首輪影評普遍均認為，《永恆族》在拍攝手法及描寫人物方面，改變了Marvel以往欠缺人性深度的作品風格。

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趙婷對人性刻劃功力十足。

趙婷堅持實地拍攝

Marvel主席Kevin Feige曾表示，奧斯卡最佳導演趙婷(Chloe Zhao)本應執導《黑寡婦》，然而有高層反對，建議不獲通過。後來趙婷自薦擔任《永恆族》的導演卻獲得答允，「趙婷堅持實地取景，減少CG技術，我覺得是Marvel電影的新嘗試。迪士尼高層看過片段後，都讚嘆她執導的功力。」《永恆族》分別在英國倫敦、牛律及西班牙加那利群島拍攝，有影評人稱讚，「是Marvel作品中從未出現過的優美畫面。」對《永恆族》的影像評價相當高。

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趙婷堅持實景拍攝，畫面優美。

10位超級英雄

網站Deadline影評則大讚趙婷成功處理《永恆族》裡10位超級英雄的背景和心態，他們隱藏在地球超過7,000多年，每人都有不同階級和工作，但到了「變異族」出現，原來各人也有可毀滅一切的超能力。Deadline認為趙婷刻劃人性的手法，有別於過往的Marvel作品，對觀眾而言，更能了解10位英雄的內心世界，而並非只靠個人能力來表現自己的正義使命。

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10位英雄隱藏人類世界。
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可變成任何形狀的變異族。

永恆族｜美影評：最優美的Marvel電影

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/永恆族｜美影評：最優美的marvel超英片-290107
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