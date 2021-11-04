永恆族｜開畫票房7,000萬 安祖蓮娜轟禁映

Marvel宇宙第4階段作品《永恆族》(Eternals)上周四全球開畫，網站Deadline報道，截至周五，包括北美的全球票房收入為6,910萬美元，並預測首3天票房可達1.5億美元，擊敗《尚氣與十環幫傳奇》和《黑寡婦》。

安祖蓮娜轟禁映無知

在《永恆族》中，角色Phastos與同性伴侶組織家庭，兼且有親吻鏡頭，被某些國家視為美化同性戀，其中新加坡將該片列為18禁電影，沙特阿拉伯和卡塔爾等國家更加禁映。飾演Thena的安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)對此開腔炮轟，「我仍然不明白，為何還有人不想看到Phastos生活在美麗的世界裡，我對這些人的無知感到憤怒。」由奧斯卡最佳導演趙婷執導的《永恆族》，顯示出多種族超級英雄及同性戀，令Marvel超英片帶來另一新視野。

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