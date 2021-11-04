永恆族｜開畫3日 全球票房勁收1.6億美元

Marvel宇宙第4階段大作《永恆族》(Eternals)，包括北美、歐、亞等地於上周五開畫，截至周日上映3天，全球票房勁收1.62億美元，擊敗今年上映的《黑寡婦》和《尚氣與十環幫傳奇》，暫成開畫最高票房的Marvel作品。《永恆族》未能在中國上映，令業界對《永》的票房期望不高，而韓國就成為海外票房最高的國家，首3日大收1,440萬美元，英國收710萬美元，法國和墨西哥分別收670萬美元及570萬美元，北美收7,500萬美元。

奧斯卡導演趙婷效應

較過往的Marvel超英片不同，《永恆族》文戲比武戲多，超過兩小時片長，說故事佔去3分2的戲份，但觀眾從中更了解10位英雄的人性刻劃，不同種族的英雄及首次出現的同性戀英雄，令整套電影更立體更深度，以上也是奧斯卡最佳導演趙婷的功勞，觀眾也期待這位奧斯卡導演執導的Marvel電影究竟是怎樣。從票房走勢，觀眾已愛上這套新鮮感十足的超英片。

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