永恆族｜香港票房5日累積破2600萬 趙婷親揭片尾神秘聲音真身

由奧斯卡導演趙婷執導的Marvel 電影《永恆族》(Eternals)開畫5日，香港累積票房已衝破$2600萬，勇奪香港史上11月開畫周末票房No.1，周六單日票房達$742萬，刷新新冠肺炎後單日最高票房紀錄。

幽靈刺客「現聲」

看Marvel電影當然不能錯過片尾片段，今次《永恆族》有兩條片段，第一段是由組合One Direction成員Harry Styles演的Thanos弟弟「星狐」(Starfox)登場；第二段則是承接結尾戴恩(Dane Whitman)向女友Sersi透露：「我的家族有點複雜……」揭露Dane是Black Knight後裔的身份，當他拿起烏木之劍(Ebony Blade)之前，鏡頭外傳來：「你確定準備好了嗎，惠特曼先生？」導演趙婷日前接受外媒訪問時透露，這把神秘的畫外音是憑《月亮喜歡藍》獲最佳男配角獎的Mahershala Ali，即是Marvel版本的幽靈刺客 (Blade)，此片自2019公布開拍至今，終有角色「現聲」於MCU大家庭。

史詩氣勢與細膩俱備

另外，電影公司昨日發布最新花絮片段「Visionary」，片段中導演趙婷表示拍攝《永恆族》要同時捕捉到那份史詩氣勢與細膩，非常具挑戰性。導演在拍攝過程中亦盡可能使用實景拍攝，以確保能在大銀幕上呈現所有細節，讓觀眾看到角色與背後世界的關係。