江若琳案｜被指反骨大使發明星夢 幫公司賺錢變欠債極離奇

江若琳(原名江玲)與前經理人公司寰宇在14年爆出合約糾紛，事件纏擾7年終於在本月4日開審。江若琳於04年與寰宇簽約，簽下10年藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇為她接下的工作。寰宇入稟要求法庭頒令合約仍有效。

聆訊第三日(6日) ，寰宇主席林小明稱公司花了10年心血栽培對方，最後對簿公堂，大感心痛。林小明在庭上指江非常大使，曾試過花費8萬元購買一條裙登台，但只穿一次，公司也曾勸她放棄歌唱事業，但她仍然堅持，林小明稱江「鍾意發明星夢、歌星夢。」又稱公司當時一直墊支對方的各樣開支，待藝人賺取利潤後再扣回。

聆訊第四日(7日)，辯方律師提到08年有報道指江若琳與林小明有婚外情，江若琳聞言不停抹眼淚。辯方律師問林小明知不知江若琳當時如老鼠一樣，情況很慘，林小明說︰「我都好慘，我都好痛苦。」辯方稱江若琳認為是公司安排失當，令她錯失劇集《天龍八部》的演出機會，她當時對林小明說：「如果我死咗，你一蚊都收唔到。」但林小明答：「佢冇同我講過。」

辯方指江於11年6月深夜致電林小明表示打算自殺，原因是有感不公，除了自己工作得好像是奴隸，還有蝕錢，並認為公司迫她拍攝不喜歡的豐胸廣告外。

聆訊第五日(8日)，林小明稱江若琳一直都知道合約長達15年，而她若離開娛樂圈，公司不會追究她欠公司的債務。他在庭上指江若琳過去10年約有700萬分帳，但因對方支出大而變負數。林小明更形容江若琳「貪錢」和「反骨」，強調自己說的是事實。

聆訊第六日(11日)，江若琳仍是寰宇藝人期間的經理人部高層楊劍標出庭，指與江一直合作愉快，對方明白自己要支付音樂製作費等等，不存在不知情情況。楊指會在藝人的同意下，才計算入其支出，「佢唔同意係唔會硬加」。對於江若琳於06年為電影《多啦A夢 大雄的貓狗時空傳》唱片尾曲未有收入，楊指江當時欠名氣，是公司為她爭取作宣傳，因此未有報酬。

聆訊第七日(12日)，楊劍標繼續出庭作供，他否認指示江若琳另一經理人Kelly Lee報價過高以便客戶還價。他又提到13年江若琳在林小明家中食飯，她希望合約的第11年到第15年，其分帳可由45%提高到55%，林小明便提出加簽5年合約，但雙方未有達成協議。

聆訊第八日(15日)，林小明胞弟林小強透過視像作證，負責處理合同的他認為10年至15年合約年期合理，否認以此年期用來綁死有機會走紅的藝人，遂指15年後走紅的機會較大。寰宇的會計部兩名職員作供，公司在成本控制上非常嚴格，並指藝人的月結單上的收入沒有附加單據，因為涉及第3方藝人的收入資料，藝人可要求會計提供單據，但江多年來沒有此要求，並指江在影視上的分成由頭5年的35%到第2個5年會提高至45%。

聆訊第九日(18日) ，江若琳首次出庭答辯，並以「江伊晴」宣誓。她承認2004年至14年收過280萬藝人墊支，但不認為這是出糧，而是借錢，自己一路工作一路還錢。08年收到稅單，自己一蚊收入都沒有，但稅單款項竟然高達30多萬，隨即向公司求助。她稱自己在13年後才知自己的工作價錢。

提到以8萬元購買裙子出席活動，她表示公司有服裝贊助，但「揀唔啱」，自己過去出席活動也沒權過問穿甚麼衣服，但因為那次是出席金像獎，她的對手是楊千嬅、周迅等，公司指一定要著貴衫，認為不可以失禮，但楊劍標表示公司不會贊助，直言自己的衣櫃內的衫加埋也沒有8萬。說畢，江若琳落淚。

江又提到工作時需要自行負擔個人開支，包括服裝費、車費、膳食外，工作人員的膳食、車費也是她負責。此外，江指公司不准她乘坐公共交通工具，避免予人有「撈唔掂」的感覺，更謂︰「我愈忙欠公司嘅錢就愈多」。

江若琳稱簽約頭兩年未有工作，寰宇有感她牙齒不整齊，建議她剝牙進行植牙，但醫生當時認為江未發育完成，不建議剝成棚牙，於是江在這兩年減肥兼箍牙。14年，江若琳遭經理人掟玻璃杯，遂尋求法律意見。律師曾建議她報案，但有感大家合作10年，只求「好嚟好去」，沒想到最後對薄公堂。江若琳說畢便哭成淚人，法官一度休庭讓她平復情緒。

江若琳曾先後涉獵影壇、樂壇，她憑住《高舉．愛》角色前舉重運動員「李麗」於《第32屆香港電影金像獎》競逐「最佳女主角」，但5強止步，而09年推出的《Show You》更成為港台、新城及無綫的冠軍歌，亦兩度舉行大型演唱會。