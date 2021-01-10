江若琳34歲生日收爛蛋糕 嘆想呼吸自由空氣

江若琳(Elanne)昨日34歲生日，她與老公蕭唯展(Oscar)及一大班好友開大食會慶祝，眾人唱生日歌並送上蛋糕，當壽星女打開蛋糕盒時，發現蛋糕爛咗，Elanne即埸爆笑兼尖叫問：「爛咗呀﹗點解爛咗嘅？」

其後Elanne在社交網亦有上載與老公 Oscar擁吻的合照，並慨嘆寫道：「一年容易又生日，不經不覺又大了一歲！少女轉眼已經30有4。今年的生日願望依舊，每年都有一個願望，許了很多年，我只是希望可以呼吸一口自由新鮮的空氣，這個看似普通到不普通的願望，對我來說卻是一個奢望……」

她再續：「好啦，衰嘢唔講啦，再一次謝謝大家！每一句祝福，每一句加油，每一個打氣的話都讓我儲上好多力量！謝謝身邊所有的朋友，家人，愛我疼我的人有很多，有你們在我的人生很完滿也感到無比的富足，因為我一點都不孤單！很幸福！我也祝大家都健康平安，謝謝大家！」一眾圈中好友謝安琪、方力申、鍾嘉欣等亦有留言送上祝賀。