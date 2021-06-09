汪小菲發文又秒刪 大S嗌離婚關仔女事

台灣女星徐熙媛(大Ｓ)與汪小菲鬧傳離婚風波仍未平息，汪小菲連日來在微博發文隔空傳情，日前發文稱「我老婆是第一」但很快又刪除帖文。昨日他又在微博分享一首歌曲《Leave Before You Love Me》憑歌寄意，今早他便寫下：「不要再佔著公共資源了……高考還有一天，希望大家都考出好成績。我們也努力工作多開店。」不過，帖文又很快刪除。

大Ｓ媽媽透露女兒與女婿為了疫情和疫苗的事情吵架，而大S近日一直留在家中照顧小朋友，並呼籲大家不要再關注大S兩公婆吵架一事。對汪小菲又再發文，大Ｓ媽媽就指女婿應該找不到發洩途徑，所以「不要管他了」。有指大S今次怒氣難消，全因為汪小菲的言論太過惹火，她擔心兩位小朋友成為話題人物，影響校園生活，而他們又是中台名人，他們的一言一行自然會成為同學家長的話題。今次汪小菲發表的「漢奸」論，已觸及大S的「不要影響小孩」底線，所以才讓她嚷離婚。

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