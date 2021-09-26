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汪明荃為新編粵劇題字
20 分前
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《呂布情傾貂蟬》汪明荃王志良林穎施彭美施羅家英
汪明荃為新編粵劇題字
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藝術指導羅家英，特別出席《呂布》記招。

 

由資深傳媒人彭美施製作的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，今日舉行發布會，將由粵劇新貴王志良與林穎施擔綱演出，二人的唱功及「武功」造手了得，唱得又打得，樣子亦睇得，是新一代標青的文武生和花旦。有別於以往的呂布與貂蟬故事以政治權術為主，這次更着墨於二人在亂世中互相傾慕，真心相愛的故事。

 

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薛家燕、呂良偉支持彭美施做製作人。

資深傳媒轉任製作人

出品人彭美施透露，由傳媒人轉型為製作人，由另一個角色去支持文化傳承：「傳統藝術文化必須一代傳一代，由演出者到觀眾也要代代相傳。希望通過《呂布》一劇，從『武』出發，加上悅耳的曲牌，讓懂戲的觀眾看得過癮，而鮮有接觸粵劇的朋友，亦會被精彩技藝吸引進入劇場。」此劇在宣傳方面亦落足心機，由紅隧口大型廣告，到50個港島區地鐵沿線燈箱廣告，海報設計充滿電影感，務求令觀眾耳目一新。

 

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(左起)黎燕珊、彭美施、賈思樂、林建明、謝寧及資深傳媒人汪曼玲。

羅家英擔任藝術指導

這次《呂布》亦得到很多粵劇界前輩大力支持，包括邀請羅家英擔任藝術指導、汪明荃為劇目題字。演出陣容方面，亦邀請到包括阮兆輝、廖國森、溫玉瑜、阮德鏘、溫子雄及詹浩鋒等好戲之人參演。由於首場內部門票預購已爆滿，反應熱烈，戲迷欲免向隅，從速購票。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/汪明荃為新編粵劇題字-286586
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