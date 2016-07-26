河南暴雨｜中港台藝人出錢振災 楊受成率旗下藝人捐款過千萬

中國河南暴雨成災，不少民眾頓失家園、流離失所，受災人數數以萬計，多個地方損失慘重。中、港、台三地藝人都紛紛慷慨解囊，其中英皇集團及旗下藝人更是香港首家企業率先宣佈通過集團旗下的「英皇慈善基金」向「河南省慈善總會」捐款。

是次賑災捐款由集團主席楊受成及其子楊政龍，率領一眾英皇藝人馳援救災行動，集團更以馬拉松形式呼籲身在香港及內地的藝人陸續加入。楊受成父子合共捐款1000萬、謝霆鋒及陳偉霆各捐款100萬、容祖兒及蔡卓妍各50萬、鍾欣潼、李克勤及惠英紅各30萬、方中信、溫碧霞各20萬及周勵淇5萬，一共籌得人民幣1,435萬元，英皇成為內地及港澳台地區首家捐款過千萬的娛樂公司。

內地網民表示今次英皇帶頭捐款，有份捐款的藝人，除了在微博轉發救災訊息之外，卻沒有一個人提他們自己捐錢。相反，有部分內地藝人在宣佈捐款後已隨即登上微博當日十大熱門話題，網民稱讚英皇積極行善之餘，做事低調而不張揚。是次英皇低調行善引來內地網民熱烈討論，有網民更指英皇是河南災情中較早一批捐款的娛樂公司。