泰臣喜見電視大戰 蝦頭嘆工廠式製作欠血肉

同是舞台劇出身的蝦頭(楊詩敏)和泰臣(翟凱泰)雙雙為半真人動畫的電影《太空也入樽：改朝換代》配音，這對經常在舞台劇、電視和電影孖住上的好拍檔，經歷疫情停工作的日子後再次聚首，除了分享疫下的新領悟，也大談近期鬧得熱哄哄的電視大戰，兩人喜見新景象。今年離開工作7年的TVB，剛轉投ViuTV的蝦頭直言，「多年來的慣性模式，不斷給予沒甚麼血肉的東西，就像打懵仔針，沒有人質疑，其實是蒙蔽了。」

文：Grace 圖：林俊源



默契依然

泰臣和蝦頭在《太空也入樽：改朝換代》聲演一對夫婦，泰臣聲演NBA大帝勒邦占士，蝦頭則聲演其妻子，她強調是試鏡爭取得來的機會，笑言，「角色很愛家庭、決斷，但又充滿愛，內裡其實溫婉，跟我相似。」泰臣即搶白道，「兜一大個圈來讚自己，讓人多了解你，介紹良好姻緣。」接著就輪到他讚自己，「以標準身形聲演高大威猛的勒邦占士最適合。」然後他才認真表示，「蝦頭先配完音才到我，當我見到畫面上的老婆，同時聽到她熟悉的聲音，真係覺得好同步，其實她平時是溫柔底，只是工作所需才經常維持高能量狀態。」聽到拍擋讚賞，蝦頭突然吟起詩來，泰臣哭笑不得，「想讚你清淡中有幽默，怎麼吟詩都搞到拍喜劇咁。」兩人公認是演得之人，可曾感到搞笑形象局限演出機會？泰臣卻指出，其實有監製導演特地找他們演非喜劇角色，給觀眾驚喜，蝦頭點頭道，「早前拍了兩套戲，很內心和寫實的角色，到時可睇效果，觀眾可能見我認真更覺搞笑。」



發掘新我

此片主題圍繞兩代溝通，球星爸爸渴望兒子繼承，12歲兒子是編寫電腦遊戲的天才，直至兩父子誤闖一個由A.I.操控的數碼異想世界，才讓父親放手容許兒子追尋自己的夢。去年疫情嚴峻，演藝圈幾乎停頓，所有舞台劇都叫停，面對低潮期，蝦頭坦言在零工作的日子，雖感徬徨和恐懼，但也是思考前路方向的好時機，「這難關是所有人一齊面對，佷視乎個人心態，我會尋找積極的方法面對，因為相信疫情終有天緩和、演變成一種新常態，所以不停開live作新嘗試，準備疫情緩和後開創一些新東西，若到時才籌謀或已太遲。」泰臣點頭認同，「就以香港人的變通去應對，例如面對裁員，無錢都搵架單車去送外賣，在狹縫中尋出路。」他在疫情期間開展策劃、導演的新嘗試，在演員被動等角色以外，另闢新方向。蝦頭則於今年3月離開TVB，「當我停下來會思考自己跟著想做甚麼，我需要騰出時間和空間投入創作或solo，不是不做電視，只是轉變合作方式，想擴大自己的可能性。」

從蒙蔽中醒覺

談到近期的電視大戰，兩人口同聲表示，經歷近10年的電視業低沉，再次掀起熱話，無論對觀眾和業界，都是可喜現象。泰臣不諱言，「很多觀眾睇日劇、韓劇、荷李活等地製作，香港節目根本沒人留意，最慘是做得很辛苦但無人談論，寧願你鬧都好過無。如今看到再次重視創意，希望可擺脫以往面貌、有更多突破。」蝦頭認為最重要是作品質素，優質的作品自然有觀眾，「多年來有些慣性模式，不斷給予沒甚麼血肉的東西，就像打懵仔針，沒有人質疑，其實是蒙蔽了，現在總算有血有肉、有點人味，其實你到底透過作品想表達甚麼，大眾都感受到。」3月離開TVB的她直言，「在工廠式製作之下，巨型齒輪很快又會推你，如何活過來，非常高難度，現在愈來愈多人覺醒，當志同道合的人結集，形成一股改變的力量，或可為某些位高權重的人帶來新衝擊。」