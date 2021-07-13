泳兒孖Archie 蓮姐網上開音樂會

日前，泳兒(Vincy)舉行她首場網上音樂會「INTO THE THORNS LIVE」，便請來兩位「聲夢」學員林君蓮（Kaitlyn）及冼靖峰（Archie）任嘉賓，三人crossover唱出多首歌曲，不少網民大讚新鮮感十足。

Vincy謂這是她YouTube有史以來的第一個Live音樂會，Kaitlyn跟Archie聞言即受寵若驚。問到找Kaitlyn及Archie任嘉賓原因，Vincy直言十分欣賞二人：「首先我覺得佢兩個都唱得好好，音樂上，譬如Archie好多曲風都carry得到，所以今次除咗佢自己揀咗啲歌，都會揀我自己一啲暗黑系列的歌俾佢唱；Kaitlyn都係啦，我覺得大家喺音樂上及衣着上的品味都有啲相同，所以今次Live就邀請咗佢哋兩個。」

Vincy續說：「我欣賞Archie好勤力、聰明，同埋佢都好願意挑戰自己、嘗試唔同的嘢。譬如今次唱《荊棘海》，雖然一開始佢覺得隻歌係幾有難度，但佢都好願意去嘗試。Kaitlyn有把好好、好有個性嘅聲線，喺呢個樂壇裏面係比較少出現有呢一種聲線嘅女歌手，所以希望佢可以好好再發掘呢把聲，點樣再去用到爐火純青，佢係好有potential，因為我覺得聲音係天生，冇得去改變，佢有一把得天獨厚嘅聲音已經係邁向成功嘅一大步。」

問到今個月生日的Vincy點慶祝及生日願望，Vincy就話：「都係同屋企人食飯，中秋節嘅時候順便慶祝埋，亦都食咗我人生第一個嘅月餅蛋糕。我發覺原來屋企人都幾有創意，佢哋喺月餅上面唧滿晒cream，然後再插蠟燭，外形係唔錯，但一食落去嗰個味道同口感好難形容，好複雜，我都係純粹意頭咬一啖，之後真係搞唔掂，哈哈。」不過她大嘆沒有相片紀念這個歷史性一刻：「因為換咗電話，電話入面資料冇晒。所以今年其中一個生日願望係希望有番電話面嘅資料。」