洪嘉豪與木村撞樣因胎教？ 「港版木村」神還原《悠長假期》彈波場面

由DJ麻利主持的黃Viu節目《同煲同BLOW》，第三集請來有「港版木村」之稱的歌手洪嘉豪(Kaho)討論日劇，當然不得不提「日劇天王」木村拓哉的大熱神作，Kaho更即席「神還原」木村在《悠長假期》玩彈彈波的經典埸面，令麻利睇到「O哂嘴」。

爆媽咪係木村迷

男神木村拓哉的劇集如《悠長假期》、《律政英雄》、《戀愛世紀》等，曾創下不少收視神話，近年被指與「木村」撞樣的Kaho原來也是木村迷，他大爆，「媽咪都係木村迷，陀住我時經常睇木村劇集，我覺得有少少胎教影響，所以似樣都可能有啲關係。」對於被褒獎為「港版木村」，Kaho自言受不起卻又心裡暗爽，「坦白講，有時自己都覺得有少少似，但我唔會認㗎，不過好開心，佢咁靚仔。」談到木村，他在《悠長假期》玩彈彈波冧掂山口智子的經典場面，至今仍為人津津樂道，Kaho就即席重演，他站在閣樓模仿木村拋波前的小動作，對著麻利唸出日文對白，相當入戲，而且一Take成功接回彈彈波，非常厲害，連麻利都大呼驚訝！

港版木村變大埔林村

不過，近期Kaho又再有新花名，由日本男神變身為大埔許願樹「林村拓哉」，他解釋，「事緣有人睇完我MV後留言，話我似木村，但打錯字做『林村』，有人回覆佢林村喺大埔喎，之後就有粉絲改圖，將我Key到成頭都係寶牒。」十分搞笑。