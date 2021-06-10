洪永城宣布喜訊 高呼娶梁諾妍係福氣！

洪永城與梁諾妍拍拖2年多，女方曾揚言想生B，更謂不排除閃婚，而二人亦展開同居生活，洪永城也曾表示是時候計劃人生大事。今日二人在網上宣布喜訊，洪永城更謂娶到梁諾妍是福氣。

洪永城寫道： 「由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛的Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程。」

梁諾妍亦寫道： 「下半生手拖手，繼續一起跑下去，繼續跑去世界每個角落。感恩遇到你，常常帶給我歡樂，照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽。

工作上的互相扶持，願餘生我們也要一起笑住過！」

準新娘回憶求婚過程時，表示完全是「洪永城style」，既搞笑又感人，而地點則在家中的廁所：「有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗廁所一陣出嚟，跟住到我去廁所，佢又跟住我入去。當我打開廁所門，原來佢喺入面佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫有MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？」不過最搞笑的是當洪永城拿出戒指是，撞正她人有三急，於是待她辦完大事後，才跟洪永城「say yes!」