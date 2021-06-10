洪永城宣布婚訊 黃翠如︰感激Inez接收他

洪永城與梁諾妍(Inez)今日宣布婚訊，洪永城的好友黃翠如今日在社交平台上載對方跳起的婚照，留言表示「終於等到這一天」，並感謝Inez接收他，笑謂︰「你唔要佢，冇人要佢了」。

翠如在網上寫道︰「對著這個笨城，總有說不出的感受，一起成長互相關懷的時間不多，互相吵架的時間卻太多。然後進入TVB，一起經歷完全不同的工作環境，一起捱着批評，一起變得更加強大。

「記得有一些日子，我成為雜誌封面常客，那些標題令我感到很難受，然後這隻大笨說要幫我出聲，要寫什麼驚世的反擊，當然最後我撳住了他（他也有可能只是說說），然而，那是我第一次感受到這位大笨也懂照顧人。到後來，我發現他很會照顧別人，就是對我特別差，所以我怎會不討厭他…」

她續說︰「Inez, you are the one, 感激你接收他，雖然他有太多缺點，又污糟又煩又大男人，脾氣又差，又冇交帶，好多諗法但好少實行，話減肥個肚腩永遠喺度，每本書睇頭三頁當睇咗…但係你唔要佢，冇人要佢了。記住，如果洪大笨蝦你，我一定幫你搞掂佢。祝福兩位我愛的人。」陳凱琳亦留言多謝Inez接受洪永城，傅嘉莉留言說︰「好正！你說出重點『你唔要佢，冇人要佢了』，好羨慕他有這個好老婆，要永遠開心幸福下去。」