洪永城宣布婚訊 黃翠如︰感激Inez接收他

洪永城與梁諾妍(Inez)今日宣布婚訊,洪永城的好友黃翠如今日在社交平台上載對方跳起的婚照,留言表示「終於等到這一天」,並感謝Inez接收他,笑謂︰「你唔要佢,冇人要佢了」。

翠如在網上寫道︰「對著這個笨城,總有說不出的感受,一起成長互相關懷的時間不多,互相吵架的時間卻太多。然後進入TVB,一起經歷完全不同的工作環境,一起捱着批評,一起變得更加強大。

「記得有一些日子,我成為雜誌封面常客,那些標題令我感到很難受,然後這隻大笨說要幫我出聲,要寫什麼驚世的反擊,當然最後我撳住了他(他也有可能只是說說),然而,那是我第一次感受到這位大笨也懂照顧人。到後來,我發現他很會照顧別人,就是對我特別差,所以我怎會不討厭他…」

她續說︰「Inez, you are the one, 感激你接收他,雖然他有太多缺點,又污糟又煩又大男人,脾氣又差,又冇交帶,好多諗法但好少實行,話減肥個肚腩永遠喺度,每本書睇頭三頁當睇咗…但係你唔要佢,冇人要佢了。記住,如果洪大笨蝦你,我一定幫你搞掂佢。祝福兩位我愛的人。」陳凱琳亦留言多謝Inez接受洪永城,傅嘉莉留言說︰「好正!你說出重點『你唔要佢,冇人要佢了』,好羨慕他有這個好老婆,要永遠開心幸福下去。」