洪永城挑戰全馬跑到抽筋 大肚梁諾妍拖狗為老公打氣

洪永城太太梁諾妍(Inez)熱跑步，她曾在節目中透露，洪永城假借跑步之名跟她約會，其後二人拍拖，她才發現洪永城不是想像般熱愛跑步，反而最愛打籃球。不過，在Inez的感染下，洪永城日前完成人生第一次馬拉松，他花了6小時完成42.195公里。洪永城表示：「慢慢明白點解啲人鍾意跑步咁悶嘅運動」、「 原來一啲都唔悶」，更指跑完之後「抽筋到盡頭」，但總括是開心，並開懷大吃。

洪永城成就解鎖

Inez在網上分享︰「年初膽粗粗叫埋洪生一齊報Boston Virtual Marathon，然後到自己有了寶寶勉強不了。」她指這幾個月看到對方不斷練跑，相信對他而言是成就解鎖，「見佢完成嗰一刻嘅喜悅同滿足感，我諗佢終於明白我成日掛喺口邊的『你試下跑一個馬拉松就明』嗰種心情了吧。」由於挺住巨肚的關係，Inez自言肚子太重，恥骨開始受壓而未能與老公一齊跑，只能「盡力地跑下行下」，期間回家帶愛犬為洪永城打氣。而洪永城則留言︰「冇你我唔會完成到。」

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