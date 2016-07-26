洪永城結婚｜蕭正楠翠如講定做契爺契媽 送大金鏈賀小登科

今日是洪永城與梁諾妍的大日子，圈中不少好友出席他們的婚宴，包括張衛健、徐榮一家、鄭俊弘夫婦、陳瀅、林夏薇、楊潮凱等，與他們非常老友的蕭正楠和黃翠如更向洪永城送上兩串大金鏈。

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提到婚禮感人的地方，蕭正楠和黃翠如表示洪永城提到其已故父親未能見證他的婚禮，以及視像洪母的部份非常感人。提到洪永城搶閘做爸爸，被新郎哥暗指體能差的蕭正楠就搞笑反駁說︰「如果洪永城體格OK，就冇乜人唔OK啦！」翠如在旁表示今日是對方的好日子，要俾面，蕭正楠即說︰「洪永城好厲害呀！我哋都係練跑練體格好啲。」翠如就大讚新娘子佗B佗得好靚︰「我頭先摸過佢個肚，任何一個朋友有BB，我都會去摸，係一個祝福嚟！」她又指當得知對方有BB時，已講明要做契爺契媽。