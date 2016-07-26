洪永城結婚｜3月嘗試造人 幾次即中新郎哥好得戚

今日是洪永城(Tony)與梁諾妍(Inez)的婚禮大喜日子，一對新人下午接受傳媒訪問，新娘子戴上價值約120萬鑽飾示人，絕對是閃足全場！

Tony宣布做爸爸時不禁眼濕濕，而Inez就表示2月求婚之後，他們便嘗試造人，沒料到這麼快便成功，在旁的Tony即面露得戚表情。他表示並非一撃即中，也嘗試約6至7次，問到會否過兩招予好友蕭正楠和黃翠如，Tony說︰「本身都要講體格嘅！」

提到今早敬茶環節， 他們表示依足傳統，除了對Tony在天上的爸爸致上敬意，更以視像通話形式對身在外地的Tony媽媽敬茶，場面非常感動。Tony表示不忍心媽媽來港隔離21日，希望疫情過後可以再擺酒。此外，二人更向Inez的經理人公司老闆Stephen Chau (鄒世龍)敬茶，Inez表示因為自己入行以來第一間簽約的就是在此公司，而Stephen一直十分關照她，因此視他為爸爸一樣。

由於限聚令的關係，圈中好友要分流出席，包括：李佳芯(Ali)、林盛斌（Bob）、吳日言夫婦、張衛健、張達倫、徐榮一家、楊偲泳、張振朗、楊潮凱、樂易玲、羅子溢、譚凱琪、趙希洛、連詩雅、鄭俊弘、何雁詩、陳瀅、鄭融、鍾希汶、陳安立、駱振偉夫婦等分別到場祝賀一對雙人。