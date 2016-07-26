洪永城 梁諾妍大婚 宣布雙喜臨門

37歲無綫藝人洪永城(Tony)，昨日迎聚33歲模特兒女友梁諾妍(Inez)，於尖沙咀六星級酒店行禮，大批圈中藝人出席，包括張衛健、徐榮一家、鄭俊弘夫婦、陳瀅、林夏薇及蕭正楠黃翠如夫婦等，席間Tony宣布將為人父，太太預產期將在今年12月。

懷孕約4個月的Inez稱，Tony於2月求婚，兩人開始積極造人，想不到一擊即中。談到他們比蕭正楠黃翠如更快造人成功，問Tony會否教路蕭正楠，Tony笑說：「招式之餘，都要講體格嘅，哈哈！」

在敬茶環節，由於Tony爸爸已不在人世，他表現得有點傷感，而Tony的媽媽身在台灣未能來港，所以選擇以視像通話形式來敬茶。一對新人又向Inez的模特兒公司老闆鄒世龍敬茶，Inez表示：「我第一間簽約嘅公司就係Starz People，鄒先生一直都好照顧我，我視佢為爸爸。」



昔日戀人李佳芯 陳炳銓前後腳到場

疫情下舉行婚禮，Tony稱一切按酒店指示，所以嘉賓要分流出席，像昔日戀人李佳芯、陳炳銓，竟選擇分開到場，李佳芯稱，近日多去得喜慶場合多，笑言：「陣間落嚟可能有好消息」，問到是否睇中兄弟團，她說︰「最好嘅已經係洪永城，都俾梁諾妍私有化啦！」李佳芯透露現時有追求者，對感情事很隨緣，但未有合適對象。



張振朗首次公開拖楊偲泳

張振朗首度攜女友楊偲泳到場，是他們首次一同亮相。振朗接受訪問時表現得非常緊張，又稱：「我哋一直好低調，冇諗過咁多人在場，才一齊出席公開活動，應該唔會再有下一次。」