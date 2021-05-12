海岸村恰恰恰｜金宣虎疑逼女友墮胎

南韓著名論壇Nate日前出現一則「人氣男演員K某真面目」的文章，發文網民自稱是男演員的前女友。文章寫道，男演員於2020年初與女方拍拖，今年分手，因為女方無法忍受男演員在鏡頭前戴上假面具。兩人拍拖時，男演員於去年7月以結婚引誘女友發生性關係，及後懷孕，事後卻逼女友墮胎。該名聲稱前女友的網民更指，墮胎當日男演員沒有到場，只叫朋友陪她，手術後給她200萬韓圜(約13,000港元)作賠償。

被爆墮胎事業玩完

前女友網民續道，男演員威脅她如堅持生BB，就要賠償9億韓圜(約590萬港元)給他，因為他無法在娛樂圈生存。至於男演員的性格，前女友形容他愛詆毀人，經常大罵導演和演員，對人非常冷漠。網民估計前女友形容男方「外表善良」，相信就是演出劇集《Start-Up》而走紅的金宣虎，加上他與申敏兒合演劇集《海岸村恰恰恰》同時播畢，「賤男」很大機會就是他。

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