浸大頒授榮譽博士 周潤發︰多謝香港人嘅愛

昨日周潤發(發哥)獲香港浸會大學頒發榮譽人文博士學位，以表揚他的傑出專業成就及對社會的卓越貢獻。浸大校長衞炳江教授在典禮上表示，周潤發博士體現了香港人的拼搏精神，塑造了香港電影的輝煌年代，在海內、外都是極受歡迎的人物。

衞教授說：「不論高山低谷，周博士一直默默耕耘，努力不懈，即使名成利就，仍不斷學習，不斷挑戰自己，更重要是他時常保持謙卑和感恩的心，他的毅力和待人接物的態度，堪稱年輕人的典範。」

發哥在致辭時稱兒時家窮，為了可以歎冷氣，所以成日去看5點半公餘場。直至70年代，發哥報讀「無綫大學」，亦即是無綫藝員訓練班。他說︰「一年後畢業開始拍劇，每日不停講對白，06開始，外景講，返到廠、連瞓覺都係講對白，九年來都係咁，你問我拍咗乜，真係唔知。到咗80年代，我見得最多唔係我媽，係鄭裕玲，日日只係唔見幾個鐘，佢係响電視台陪我最多嘅藝人。」

其後發哥轉戰電影，於86年夥拍吳宇森導演拍《英雄本色》，他說︰「我可以講，我開槍用嘅子彈，多過當年一哥。」發哥於94年到南加州大學進修，由於不太懂英文的關係，令他感到非常辛苦。他不忘發揮搞笑本色說︰「兩年之後，好好彩有機會拍到第一部西片，對白唔多，老規矩，揸番槍。我仲記得有句對白就好似我哋喺『大酒店』，對家屬講嗰句折哀順便差不多，死得啦，第一部戲家咁，大家都見到，我响荷李活嘅發展都係折哀順便！」

最後發哥說到︰「我覺得我嘅電影行業好有趣，由廣東話轉ABC再講JIQIXI，其實係迫出嚟，嗰時要搵食，埸百幾甚至幾百人等住你，冇得做唔到。當然，香港人俾咗我好多鼓勵、包容，愛錫！仲有好多謝香港呢個地方，賦予我智慧同愛我，要多謝香港這個地方、香港人， 多謝各位。」